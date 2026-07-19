Vivo Y6c 4G c АКБ на 6500 мАч оценили в 130 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y6c 4G, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T7225 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинку также оснастили 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, батареей ймкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, 6,74-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, корпусом толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом и ИК-излучателем для управления бытовой техникой. Цена смартфона составила 130 долларов.

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