Vivo Y71i стоит своих денег

2018-07-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Y71i; [90]
Далеко не всем нужны топовые смартфоны с высокой производительностью и широким набором функций. Многие пользователи просто смотрят сериалы по пути на работу, играются в казуальные игры и получают от этого массу позитивных эмоций. Стоит отметить, что Vivo Y71i именно для таких целей и создавался — смартфон максимально простой, на первый взгляд, но у него достаточно классный дисплей, производительный процессор среднего класса и неплохая камера. Конечно, нужно понимать, что это доступный вариант смартфона — за него просто всего 150 долларов. Так что ожидать сногсшибательного качества картинки я бы не стал. Но, за свои деньги это точно лучшее устройство из всех, что вы сможете найти на рынке доступных смартфонов. Да и компания уже доказала, что делает свою работу хорошо. Ждем цену для России!


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