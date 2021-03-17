Vivo Y72 5G показали на постере

Vivo официально подтвердила, что 22 марта выпустит новый смартфон под названием Vivo Y72 5G. Кроме того, официальный постер о запуске устройства раскрыл дизайн смартфона. По заявлению Vivo, Vivo Y72 5G станет первым устройством Y-серии компании с поддержкой 5G на мировых рынках. Также на передней панели телефона есть каплевидный вырез под фронтальную камеру. А в характеристиках, представленных в Google Play указано, что модель поддерживает разрешение Full HD+ (1080 x 2408 пикселей) и плотность пикселей 440 ppi. На задней стороне Vivo Y72 5G находится модуль вертикальной камеры, в котором размещен блок с тремя камерами во главе с 64-мегапиксельной основной камерой. Еще смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и будет доступен в черном и сине-розовом градиенте.

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