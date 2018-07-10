Vivo Y81 недорогой смартфон

Компания Vivo выпустила смартфон среднего класса. Камеры гаджета получили оптику 13 МП и 5 МП. Камера для селфи используется для идентификации владельца по лицу. Устройство оснащено батареей, емкость которой равна 3260 мАч. Набор памяти по нынешним меркам скромен – 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ на внутреннем флэш-носителе. Возможно увеличение памяти за счет microSD-карт.Экран гаджета имеет новый формат 19:9, четкость изображения 1520 х 720 пикселей. Его размер составляет 6,22 дюйма. В основу электронной схемы положен мобильный процессор Helio P22 от MediaTek. Программным обеспечением управляет свежий релиз с графическим интерфейсом FunTouch OS 4.0.