Vivo Y81смартфон средней ценовой категории

Батарея гаджета имеет емкость 3260 мАч, но в смартфоне есть система энергосбережения на базе искусственного интеллекта, что позволяет использовать ресурс аккумулятора с максимальной эффективностью. Полимерный корпус делает смартфон Vivo Y81 легким и прочным.Благодаря функции AI Face Beauty, девайс узнает пол человека, его возраст и цвет кожи. Проанализировав степень и характер освещения, ИИ подбирает оптимальные параметры съемки.Отдельного внимания заслуживает основная камера, разрешение которой составляет 13 МП. Она снабжена функцией автофокуса, позволяющая быстро сосредоточиться на объекте съемки. Фронтальная камера имеет оптику на 5 МП. Для упрощения процесса съемки и улучшения качества снимков смартфон снабжен системой искусственного интеллекта. О стоимости смартфона пока неизвестно.