Vivo Y83 получит новый процессор...

Новый смартфон Vivo Y83 станет первым устройством в мире на процессоре Helio P22. Модель MediaTek Helio P22 показали только несколько дней назад, но новинка точно выйдет именно на этом процессоре. Вполне вероятно, что производитель смартфонов получил процессор для тестов заметно раньше официального анонса. За основу новинки взяты восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 гигагерца, этого предостаточно для того, чтобы спокойно работать с любым типом контента и играми. Конечно, помимо этого смартфон получит еще массу разного рода фишек и преимуществ, но на данный момент интересно лишь это. Когда устройство официально анонсируют, тогда можно будет говорить о камере, дизайне корпуса и прочих преимуществах. Сейчас это просто набор слухов и характеристик, которые нужно еще подтвердить.
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