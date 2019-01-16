Vivo Y91 выглядит очень интересно

Появились новые данные о смартфоне Vivo Y91, который компания представила в среднем классе устройств. Нам очень понравился данный смартфон своим дисплеем — диагональ составляет 6,22 дюйма при разрешении 1540 на 720 точек. Конечно, это далеко не лучшие характеристики на рынке, но если вы давно хотели себе стильный смартфон с производительной начинкой за адекватные деньги, то вот вам идеальный вариант на все случаи жизни. Продукт действительно круто смотрится, у него хорошая для своего класса камера и этот бренд уже доказал, что он умеет делать качественно. Для обычного пользователя это самые главные преимущества — нужно, чтобы было качественно, недорого и стильно. И новинка все эти бонусы предоставляет в полной мере. Стоимость в рублях пока что не названа.