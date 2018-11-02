Vivo Y93 стоит 215 долларов

К китайским компаниям длительное время относились довольно пренебрежительно. Зато сейчас все смартфоны, практически, собираются на заводах именно в Китае, а местные производители благодаря своему упорству и любви к технологиям постепенно вытесняют с рынка более известных производителей. Например, вот в продажу поступил смартфон Vivo Y93. У него большой дисплей на 6,2 дюйма с разрешением 1520 на 720 точек, производительный процессор, пусть и начального класса, плюс привлекательный дизайн корпуса. Все это нам отдают всего за 215 долларов, то есть за довольно адекватные деньги. Да, это не флагман, а просто смартфон с отличными характеристиками, но если вы можете получить крутой продукт за такие смешные деньги, то почему бы это не сделать? Да и компания уже известная, долго на рынке и с качеством у нее проблем нет.