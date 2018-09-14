Vivo Y97 готов покорять рынок

Официально анонсирован новый смартфон под названием Vivo Y97. Это довольно интересная новинка, которая выглядит привлекательно и позволяет вам с большим удовольствием поглощать контент. Сверху над дисплеем имеется небольшая вставка с камерой, но она совершенно не портит впечатление от просмотра фильма или игровых каких-то задач, тогда как у конкурента подобные челки занимают приличную часть экрана. Помимо этого, гаджет получил довольно производительный процессор MediaTek Helio P60 и 4 гигабайта оперативной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием играть и общаться в сети. Стоимость продукта составляет 300 долларов и это большой удар по конкурентам. Большая их часть стоит от 500 долларов и выше, а здесь получается доступный вариант с отличной начинкой и ценником.