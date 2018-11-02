Vivo Z1 Youth Edition выглядит очень стильно

Мы постоянно рассказываем вам о крутых смартфонах от китайских компаний, которые при вполне достойных характеристиках могут конкурировать с потенциальными лидерами рынка. Смартфон под названием Vivo Z1 Youth Edition — яркий пример того, что это действительно возможно. У устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 626, который работает на восьми вычислительных ядрах, а диагональ дисплея превышает 6 дюймов. Думаю, за 160 долларов это просто идеально. И да, новинка стоит именно 160 долларов, при наличии процессора среднего класса и отличного экрана. Такими темпами Vivo очень быстро покорит рынок — стоимость новинки просто смешная, дешевле не получится найти вообще ничего. Хотя характеристики Vivo Z1 Youth Edition очень даже приличные, жаловаться не на что.