Vivo Z1 выглядит очень круто

Стоит понимать, что далеко не все пользователи покупают смартфоны с определенными фишками в дизайне потому, что им это нравится. Большая часть фанатов приобретает смартфоны вроде Vivo Z1 только из-за модной детали в дизайне корпуса. То есть, может пользователям и не очень нравится вставка в верхней части дисплея, так как этот элемент дизайна портит ощущения во время просмотра фильмов или сериалов, плюс играть в игры не очень комфортно. Но, с другой стороны, у iPhone X такой же вырез имеется, он довольно прилично занимает пространства на рабочем столе, но его же все покупают, потому что это новый флагман яблочной компании. Пользователи смотрят на эту фишку и думают, что можно взять дешевле Vivo Z1, у которого тоже все хорошо и вставка модная имеется. Не очень разумное копирование возможностей дизайна.
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