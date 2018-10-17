Vivo Z3i и его характеристики

На задней панели vivo Z3i расположена двойная камера с модулями на 16 и 2 МП. Для видеозвонков и селфи предусмотрена 24-мегапиксельная лицевая камера. Стоит отметить, что гаджет оснащен новым интеллектуальным голосовым помощником Jovi.Аппарат оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2280 х 1080, соотношение сторон экрана 19:9. За производительность Vivo Z3i отвечает процессор MediaTek Helio P60 вкупе с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя равна 128 ГБ. Автономную работу обеспечивает аккумулятора емкостью 3315 мАч. В качестве операционной системы Funtouch OS, построенная на базе Android 8.1.Стоимость смартфона составит 249 долларов.