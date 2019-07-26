Vivo Z5 и его характеристика

Восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц будет работать при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти в разных конфигурациях, объём встроенного накопителя составит 64 или 128 ГБ. Vivo Z5 будет выпускаться в зелёном, синем и белом корпусах с градиентной окраской. Сканер отпечатков пальцев на задней панели отсутствует — предположительно он будет интегрирован в дисплей. Размеры корпуса составят 159,53 х 75,23 х 8,13 мм.Согласно официальным изображениям, новинку оснастят аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. За фотовозможности аппарата будут отвечать тройная тыльная камера с разрешением датчиков 48, 8 и 2 Мп. 32-мегапиксельный селфи-модуль разместится в области каплевидного выреза в 6,38-дюймовом AMOLED-экране (2340 x 1080 точек).Аппарат получит производительное железо на базе нового процессора Snapdragon 712, ёмкий аккумулятор и продвинутые возможности съемки на основную и фронтальную камеры.О стоимости новинки пока неизвестно.