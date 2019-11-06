Vivo анонсирует смартфон Vivo X30

Vivo X30 имеет 6,5 дюймовый AMOLED - дисплей с частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащен четырехъядерным процессором Samsung Exynos 980 5G SoC с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. У пользователя на выбор два варианта X30 с 128 ГБ и 256 ГБ памяти для хранения данных.

Смартфон оборудован четырехкамерной камерой на задней панели. Модуль состоит из основного 64-мегапиксельного датчика с 8-мегапиксельной линзой, 13-мегапиксельной линзы и 2-мегапиксельного сенсора, а фронтальная камера может быть 32-мегапиксельной.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой. Цена Vivo X30 от 450 до 500 долларов в зависимости от комплектации.