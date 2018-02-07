Vivo без фронтальной камеры

2018-02-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo; [113]
В сети активно обсуждают фотографию нового мобильного телефона Vivo, который, судя по фотографиям, останется без фронтальной камеры. Конечно, на рынке сейчас нет смартфонов без фронтальной камеры и многие пользователи не захотели бы покупать такого рода гаджет, но это не самое главное. Причина, по которой камеры больше нет, заключается в громадном дисплее на всю переднюю панель - вы можете заметить отсутствие рамок или каких-либо других элементов дизайна. Производитель решил пойти дальше и показать идеальный смартфон для тех, кто смотрит фильмы, играет в игры и общается в интернете. Под дисплей установят сканер отпечатков пальцев, а тыльная камера порадует хорошим качеством фото и видео. Такой смартфон лично я бы купил с радостью, так как мне фронтальная камера особо не нужна. Что думаете?


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