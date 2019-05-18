Vivo готовит дырявый смартфон

Некоторое время назад компания Samsung представила свои флагманы с отверстием в дисплее, куда установили камеру фронтальную. Сначала многие пользователи шутили и говорили о данном решении не самые хорошие вещи, а теперь можно смело говорить о том, что данный элемент дизайна понравился аудитории. К примеру, компания Vivo тоже будет выпускать в продажу свой смартфон Z25x, у которого в левом верхнем углу расположена камера в отверстии. Это весьма необычное решение, но оно вскоре стане неким стандартом, плюс это позволяет делать смартфоны более компактными. Осталось только дождаться официального анонса гаджета и можно будет предметнее поговорить о внешнем виде, особенностях и, что самое главное, о стоимости данного решения.