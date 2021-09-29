Vivo готовит к релизу часы с eSIM

В прошлом году компания Vivo выпустила свои первые умные часы. А теперь часы Vivo Watch, как они официально называются, должны получить преемника, и новая утечка показала, что у них будет функция, недоступная в оригинале. Хотя некоторых людей устраивает то, что их умные часы ограничены функцией индикации времени и отслеживания состояния здоровья, есть пользователи, которые хотят большего, вплоть до возможности оставлять свои телефоны дома во время пробежки, не пропуская при этом звонки и сообщения. Именно на эту категорию пользователей Vivo нацелена со своими будущими умными часами. По словам китайского инсайдера из издания Digital Chat Station, грядущие умные часы Vivo, которые, как ожидается, будут выпущены как Vivo Watch 2, будут иметь функцию eSIM.

Это позволит пользователям совершать и принимать звонки, а также отправлять и получать сообщения на умные часы без привязки к телефону. В дополнение к наличию eSIM источник также упомянул, что часы будут поддерживать больше приложений, вероятно, аналогично недавно анонсированному Xiaomi Watch Color 2. Он также заявил, что умные часы Vivo будут иметь круглый циферблат, однако мы не знаем, будет ли гаджет доступен в нескольких размерах, как прошлогодняя модель. Остаётся лишь надеяться, что производитель планирует выпустить часы в обозримом будущем, и что у них будет достаточно низкая стоимость, чтобы пользователь мог с комфортом их себе приобрести. Всё же гаджет выглядит очень интересно.