Vivo готовит к выпуску смартфон среднего уровня Y91i c 6,2-дюймовым дисплеем

Компания Vivo готовит к выпуску новую модель Y91i. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. В основе аппарата ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и 2 Гбайт ОЗУ. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез: в нем расположится фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Смартфон получит сдвоенную основную камеру с датчиками на 13 млн и 2 млн пикселей. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4030 мА.ч. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 8.1 Oreo. Стоимость новинки составит около 140 долларов.