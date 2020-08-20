Vivo готовит свои часы

В последнее время тема умных часов развивается семимильными шагами, так как большинство пользователей уже не считает такого рода устройства странным или ненужным гаджетом. Наоборот, сейчас все привыкли к тому, что можно взять часы на пробежку и не думать о том, что музыку не из чего слушать, плюс уведомления, погода и прочая информация всегда на вашей руке. Теперь вот компания Vivo планирует выйти на рынок умных часов со своей новинкой, которая уже получила несколько патентов дизайна. Вероятно, производитель покажет свой гаджет в ближайшем будущем, когда устройство будет отправлено в официальный релиз. До того момента говорить о характеристиках новинки проблематично — точных данных на просторах интернета просто нет.