Vivo и его новинка

Будут выпускаться варианты с 4 и 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения. На задней панели расположена тройная камера с разрешением сенсоров 16, 8 и 2 Мп (основной и ультраширокоугольный, а также датчик глубины. Размеры смартфона — 159,53 х 75,23 х 8,13 мм, вес — 179 граммов.Аппарат оснащён 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей с вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Устройство работает на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2.0 ГГц, операционная система — Android 9.0 Pie c оболочкой FunTouch. Емкость аккумулятора гаджета составляет 4390 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.