Vivo может выпустить X200 Ultra за пределами Китая

История с возможным релизом смартфона Vivo X200 Ultra за пределами локального рынка Китая превращается в настоящий детектив. Суть в том, что несколько месяцев назад появились слухи, что смартфон останется эксклюзивом для китайского рынка, однако вчера индийские источники сообщили, что Vivo India пытается убедить головной офис выпустить устройство в Индии. Сегодня же новый инсайдер утверждает, что X200 Ultra все-таки не появится в Индии, ссылаясь на анонимного представителя Vivo. Но пока никаких официальных заявлений нет, так что все эти сведения остаются лишь слухами. С учётом того, что большинство китайских брендов (за исключением Xiaomi) часто оставляют свои Ultra-флагманы только для внутреннего рынка, подобный исход вполне ожидаем.

Тем не менее, это разочаровывает, ведь отсутствие Vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra на глобальном рынке означает, что пользователям за пределами Китая придётся выбирать между Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Это относительно странный подход, потому что пользователи явно интересуются данным устройством и они, вероятно, хотели бы купить именно его даже по достаточно высокой цене. Это связано в том числе с продвинутой камерой флагмана Vivo, которая в определённом смысле даже обходит потенциальных конкурентов по качеству исполнения и конечного контента. Но производитель по какой-то причине оставляет лучшее решение для локального рынка, а в другие регионы отправляет более доступные решения.
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