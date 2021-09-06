Vivo официально представила свой собственный процессор для смартфона

Компания утверждает, что новый чип V1 предлагает высокую вычислительную мощность, низкую задержку и низкое энергопотребление. Более того, Vivo оптимизировала архитектуру хранения данных, а также высокоскоростные схемы чтения и записи внутри чипа, чтобы максимизировать возможности одновременной обработки данных. Компания утверждает, что её разработка превосходит нынешние флагманские процессоры, когда дело доходит до шумоподавления в реальном времени с малой задержкой. А ещё при обработке задач с таким же объемом вычислений на высокой скорости специальный алгоритм в Vivo V1 снижает энергопотребление аппаратной схемы примерно на 50 процентов. Будет интересно посмотреть на то, что именно данный процессор покажет в итоге на реальных кадрах, так как пока что реальных снимков производитель не показал. Благо, скоро это изменится.