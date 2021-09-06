Vivo официально представила свой собственный процессор для смартфона

Сегодня китайская компания Vivo официально выпустила свой первый чип собственной разработки под названием Vivo V1, который представляет собой процессор обработки изображений. Также было подтверждено, что будущие смартфоны серии Vivo X70 будут оснащены этим новым чипом. Для запуска этого нового чипа Vivo V1 команда из более 300 человек работала более 24 месяцев в отделе исследований и разработок, а китайская компания тесно сотрудничала с производителями процессоров для смартфонов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы Vivo V1 ISP с основным процессором без каких-либо проблем с совместимостью.

Компания утверждает, что новый чип V1 предлагает высокую вычислительную мощность, низкую задержку и низкое энергопотребление. Более того, Vivo оптимизировала архитектуру хранения данных, а также высокоскоростные схемы чтения и записи внутри чипа, чтобы максимизировать возможности одновременной обработки данных. Компания утверждает, что её разработка превосходит нынешние флагманские процессоры, когда дело доходит до шумоподавления в реальном времени с малой задержкой. А ещё при обработке задач с таким же объемом вычислений на высокой скорости специальный алгоритм в Vivo V1 снижает энергопотребление аппаратной схемы примерно на 50 процентов. Будет интересно посмотреть на то, что именно данный процессор покажет в итоге на реальных кадрах, так как пока что реальных снимков производитель не показал. Благо, скоро это изменится.
Комментарии и отзывы Vivo V1
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