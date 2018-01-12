Vivo показала крутой смартфон

Буквально вчера мы только говорили о том, что сканеры отпечатков пальцев под дисплеем пока что не готовы к реализации и массовому производству, как сегодня уже компания Vivo показала свой смартфон с данным сканером. Штука в том, что сканер располагают под дисплеем и он не отнимает место на корпусе, это позволяет делать гаджет вообще без рамок и каких-то элементов управления. Однако, пока что данных о том, что компания планирует выпуск этого гаджета в продажу, нет, а значит вполне может случиться так, что продукт попадет в анонс или релиз спустя год, а может и дольше. Все же, сделать прототип для выставки и выпустить гаджет в продажу - две совершенно разные истории, между которыми обычно много труда, времени и денег. Но, компания нас очень порадовала такой новостью, хоть какая-то крутая инновация есть на рынке.