Vivo показали новый сканер

На выставке CES 2018 показали множество интересных проектов, но Vivo удивила больше всех остальных - она показала смартфон со сканером отпечатков пальцев прямо на дисплее. Точнее, сканер расположен под дисплеем, но его не видно и из-за этого продукт уже окрестили самой крутой новинкой в году. Ведь, если технологию еще немного доработать и она будет срабатывать идеально, то можно будет создавать крутые смартфоны без рамок на передней панели и все в таком духе, плюс никто не мешает поставить на этот сканер отпечатков пальцев еще какие-то функции. Пока что устройство не идеально и срабатывание сенсора не такое четкое, как хотелось бы, но над этим активно работают и рано или поздно сканеры такого плана появятся в мобильных телефонах нового поколения. Ждем новостей по этой теме - интересно же.