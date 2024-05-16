Vivo представила Y200 GT и ещё две модели

Некоторое время назад компания Vivo официально представила сразу три смартфона серии Y200 — базовую модель Y200, Y200e с обновлённым процессором и Y200i с ЖК-экраном и увеличенной батареей. Это уже достаточно приличное количество устройств для новой линейки, но производитель, видимо, решил не останавливаться на достигнутом. Дело в том, что компания только что опубликовала два видео, демонстрирующих ещё две модели Y200, плюс инсайдеры сообщают, что в ролике есть намёк и на шестую модель в линейке. Например, компания представила новый Vivo Y200 — вероятно, речь идёт про модель Y200 5G.

Правда, стоит напомнить, что оригинальная модель Y200 тоже поддерживает 5G, так что название не совсем логичное. Новая модель получит увеличенную батарею ёмкостью 6000 мАч (вместо 4800 мАч у оригинала) и обещает до двух дней работы от одного заряда. Она также будет поддерживать более быструю зарядку мощностью 80 Вт, что почти вдвое больше, чем 44 Вт у оригинальной модели. Ещё у компании появился Vivo Y200 GT — это более производительная модель с чипом Snapdragon 7 Gen 3 от компании Qualcomm. Графический процессор из линейки Adreno будет обрабатывать графику на дисплее с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K — для сравнения, Vivo Y200 использует Snapdragon 4 Gen 1, а Y200e и Y200i получили более новый Snapdragon 4 Gen 2. Интересно, что модель GT будет оснащена батареей ёмкостью 6000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Пока что это все детали, которые есть в сети.
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