Vivo представила Y200 GT и ещё две модели

Правда, стоит напомнить, что оригинальная модель Y200 тоже поддерживает 5G, так что название не совсем логичное. Новая модель получит увеличенную батарею ёмкостью 6000 мАч (вместо 4800 мАч у оригинала) и обещает до двух дней работы от одного заряда. Она также будет поддерживать более быструю зарядку мощностью 80 Вт, что почти вдвое больше, чем 44 Вт у оригинальной модели. Ещё у компании появился Vivo Y200 GT — это более производительная модель с чипом Snapdragon 7 Gen 3 от компании Qualcomm. Графический процессор из линейки Adreno будет обрабатывать графику на дисплее с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K — для сравнения, Vivo Y200 использует Snapdragon 4 Gen 1, а Y200e и Y200i получили более новый Snapdragon 4 Gen 2. Интересно, что модель GT будет оснащена батареей ёмкостью 6000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Пока что это все детали, которые есть в сети.