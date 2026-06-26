Vivo представила доступный смартфон Y6a

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, при этом Vivo заявляет, что батарея рассчитана на сохранение ресурса до 6 лет с заявленным сроком службы до 1800 циклов зарядки. В смартфоне установлена основная камера на 50 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей, также поддерживается расширение оперативной памяти ещё на 8 ГБ за счёт виртуальной памяти, а работает устройство на OriginOS 6 на базе Android 16. Для бюджетного смартфона это очень достойный показатель, так как обычно в этом ценовом диапазоне ОС куда менее свежая. Среди дополнительных возможностей — стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, поддержка двух SIM-карт и защита от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68. Неплохой набор преимуществ для смартфона, который явно нацелен на пользователей с ограниченным бюджетом.