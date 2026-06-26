Vivo представила доступный смартфон Y6a

Компания Vivo без лишнего шума представила свой новый бюджетный 5G-смартфон под названием Vivo Y6a. Устройство ориентировано на длительное время работы, повышенную прочность и плавный экран, при этом предлагая процессор Snapdragon и актуальную версию OriginOS по доступной цене. Vivo Y6a оснащён LCD-дисплеем диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1570х720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. При этом смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного накопителя UFS 3.1.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, при этом Vivo заявляет, что батарея рассчитана на сохранение ресурса до 6 лет с заявленным сроком службы до 1800 циклов зарядки. В смартфоне установлена основная камера на 50 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей, также поддерживается расширение оперативной памяти ещё на 8 ГБ за счёт виртуальной памяти, а работает устройство на OriginOS 6 на базе Android 16. Для бюджетного смартфона это очень достойный показатель, так как обычно в этом ценовом диапазоне ОС куда менее свежая. Среди дополнительных возможностей — стереодинамики, NFC, инфракрасный порт, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, поддержка двух SIM-карт и защита от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68. Неплохой набор преимуществ для смартфона, который явно нацелен на пользователей с ограниченным бюджетом.
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