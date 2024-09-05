Vivo представила новый смартфон Y300 Pro

Сегодня компания Vivo официально представила новый смартфон под названием Y300 Pro (правда, пока что только в Китае, но это временное решение — в ближайшем будущем гаджет явно попадёт и на другие рынки), расширив свою линейку смартфонов среднего класса. Стоит отметить, что это прямой преемник модели Y200 Pro, выпущенной ранее в этом году, но с существенными улучшениями в аппаратной части. Например, новый Y300 Pro работает на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также доступны конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, что позволяет в теории собрать почти флагманское устройство с внушительной производительностью.

Экран смартфона также улучшен по сравнению с предшественником — его диагональ увеличена до 6,77 дюймов, частота обновления составляет 120 Гц, глубина цвета — 10 бит, а максимальная яркость достигает 5000 нит. Вероятно, такая яркость достигается на небольшом участке экрана при воспроизведении HDR-контента, так как постоянно держать такую яркость невозможно. Основная камера смартфона была заменена на более качественный сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и размером сенсора 1/1.95", а датчик глубины на 2 Мп остался прежним (впрочем, смысла обновлять датчик глубины просто нет). Фронтальная камера тоже была улучшена с 16 Мп до 32 Мп с диафрагмой f/2.0. Одним из важнейших изменений стало увеличение ёмкости аккумулятора с 5000 мАч до 6500 мАч — это позволит устройству работать от одного заряда очень долго.