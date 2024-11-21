Vivo представила смартфон Y300

Сегодня компания Vivo официально представила новый смартфон под названием Y300 — новое устройство имеет много общего с моделью Vivo V40 Lite, который был выпущен ранее, но отличается конфигурацией камер. Например, стоит отметить, что смартфон Vivo Y300 получил мобильный процессор Snapdragon 4 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 16 ГБ через настройки при помощи трансформации встроенной памяти в оперативную. Для хранения данных доступно 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, но при необходимости объём памяти можно дополнить с помощью карты microSD. Также смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 Гц, плюс в экране предусмотрено отверстие для селфи-камеры на 32 Мп.

Главной же особенностью основной камеры Y300 является модуль на 50 Мп с сенсором Sony IMX882. За счёт этого устройство должно снимать достаточно качественные кадры даже в тёмное время суток. Ещё новое устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт — согласно информации от производителя, зарядка от 0 до 80% занимает всего 30 минут. При этом функцию FlashCharge можно отключить, чтобы продлить срок службы батареи. Интересное решение для тех пользователей, которым нужен производительный смартфон за адекватные деньги. Конечно, новинка явно уступает флагманам по производительности из-за процессора начального класса, но и цена у смартфона тоже заметно ниже.
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