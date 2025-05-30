Vivo представила смартфоны серии S30

Сегодня серия смартфонов Vivo S30 была официально представлена в Китае и включает две модели — стандартную S30 и более компактную S30 Pro mini. Vivo S30 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, за производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 4. Vivo S30 Pro mini, несмотря на уменьшенные габариты, получил LTPO AMOLED-дисплей на 6,31 дюйма с тем же разрешением и частотой 120 Гц. Внутри — более мощный процессор Dimensity 9300+ от MediaTek. Интересной особенностью является то, что более компактная модель получила такую же батарею на 6500 мАч, как и старшая версия, плюс обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Обе новинки оснащены тройными основными камерами — здесь размещён основной модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным зумом и ультраширик на 8 Мп. При этом S30 использует сенсор Sony LYT-700V с оптической стабилизацией, а S30 Pro mini получил более продвинутый IMX921. Кроме того, производитель использует фронтальные камеры на 50 Мп с автофокусом, встроенные подэкранные сканеры отпечатков и защиту от пыли и влаги. Работают оба смартфона под управлением OriginOS 5 на базе Android 15, а старт продаж намечен на 6 июня текущего года. Проблема только в том, что эти смартфоны, скорее всего, будут продаваться исключительно на территории Китая, а значит, купить их свободно за пределами страны будет тяжело. С другой стороны, на данный момент это не является такой уж проблемой.