Vivo представила стильный смартфон S5 с ромбовидной квадрокамерой

Компания Vivo представила новый стильный смартфон среднего уровня версию, получивший название vivo S5.

Смартфон работает на платформе Snapdragon 712 SoC и 8 ГБ ОЗУ. Он загружает ОС Android Pie на базе Funtouch OS 9.2 и поставляется в двух вариантах хранения - 128 ГБ и 256 ГБ.

S5 имеет 6,44 дюймовый 20: 9 Super AMOLED-дисплей с соотношение экрана к телу 91,38%. Дисплей может похвастаться разрешением 2400x1080 пикселей и сканером отпечатков пальцев. В небольшом отверстии в правом верхнем углу расположена 32 МП селфи-камера. На спине расположены четыре камеры в уникальной алмазной формации.

Модуль представляет собой комбинацию 48 МП основной, 8 МП сверхширокой, 5 МП датчика глубины и 2 МП макро. Питает смартфон батарея емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Vivo S5 поступит в продажу 22 ноября в трех цветах, цены стартуют от $ 385.