Vivo представила стильный смартфон X300 Pro

Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда близки по уровню к линейке Ultra. Судя по характеристикам, камера модели Pro ничем не уступает X200 Ultra, в том числе благодаря поддержке того же съёмного телеобъектива-экстендера, который впервые появился вместе с Ultra в апреле этого года, спустя несколько месяцев после выхода базовой серии X200. При этом оба смартфона получили новый 200-мегапиксельный сенсор HPB, созданный совместно с Samsung. В X300 Pro этот модуль используется в телеобъективе с фокусным расстоянием 85 миллиметров, и его характеристики почти повторяют знаменитый телевик X200 Ultra. Основная камера, наоборот, может даже превзойти Ultra — она оснащена сенсором Sony LYT-828, преемником установленного сенсора из предыдущей модели, с улучшенной светосилой.

Лишь сверхширокоугольная камера уступает по возможностям X200 Ultra — здесь стоит меньший сенсор, который вряд ли обеспечит такое же качество изображения при слабом освещении. Все три задних модуля поддерживают запись видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду и 10-битным цветом. Обычная версия X300 также выглядит весьма убедительно. Здесь 200-мегапиксельный сенсор Samsung используется уже в основной камере с диафрагмой f/1.68. К нему добавлены 50-мегапиксельный телеобъектив, а также такие же 50-мегапиксельные сверхширокоугольная и фронтальная камеры, как и у версии Pro. Выглядит это внушительно.