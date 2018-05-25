Vivo представила в Китае смартфон Z1...

Новый смартфон Vivo Z1 представлен в Китае. Дисплей аппарата обладает размером 6.26 дюйма по диагонали и восьмиядерным чипсетом Snapdragon 660. Основная камера двойная: основной 13-мегапиксельный модуль работает в паре со вторым 2-мегапиксельным для размытия фона на фотографиях. Фронтальная камера на 12 мегапикселей, с технологией быстрой фокусировки Dual Pixel. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3260 мА.ч. На устройство установлена операционная система Android 8.1 Oreo. На рынке Vivo Z1 поступит в продажу 4 июня и обойдётся около 281 доллара.