Vivo представила в России смартфон средней ценовой категории V17 Neo

В России вышел новый смартфон средней ценовой категории Vivo V17 Neo с 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android Pie (9.0) и батареей на 4500 мА.ч. Аппарат получил 6,38-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит чип MediaTek Helio P65. На передней поверхности имеется каплевидный вырез, в котором размещена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, встроенный NFC-чип, а также слоты для подключения двух SIM-карт. Розничная стоимость новинки составляет 19 990 рублей.