Vivo представит потребителю новый продукт среднего класса

Электронная платформа новинки основана на мобильном процессоре MediaTek P35. Комплект памяти включает в себя 4 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 64 ГБ/128 ГБ. Примечательно, что наряду с симметричным портом USB-C смартфон получил и обычный аудиовыход на 3,5 мм. Это должно порадовать обладателей классических наушников, которым для прослушивания музыки не придется приобретать дополнительный переходник.Лицевая камера оснащена датчиком изображения на 8 МП. На тыльной панели производитель поместил дактилоскопический сканер и главную камеру, содержащую три оптических модуля на 12 МП, 8 МП и 2 МП.Экранная панель имеет довольно скромное по современным меркам разрешение – 1544 х 720 пикселей, зато выглядит весьма модно: вырез в верхней части имеет форму небольшой капли. Размер диагонали дисплея составляет 6,35 дюйма.Стоимость новинки составит 200 долларов.