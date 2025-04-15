Vivo рассекретила камеры в X200 Ultra

Компания Vivo не стала дожидаться официальной презентации флагманского смартфона X200 Ultra (21 апреля) и раскрыла параметры его основной камеры. Итак, новинка получит модули разрешеним 50 Мп (главный на датчике Sony LYT-818 оптического формата 1/1,28 дюйма), 50 Мп (сверхширик на том же сенсоре) и 200 Мп (Samsung HP9 на 1/1,4 дюйма). Каждый модуль сможет похвастаться оптической стабилизацией и оптикой Zeiss. Особенно впечатляет такой крупный сенсор в сверхширокоугольном модуле и объектив со светосилой f/2.0. Каждая камера сможет записывать видео в log-формате 4K/60 к/с и 4K/120 к/с, а дополнительный процессор обработки изображений VS1 ускоряет процесс передачи данных за счет предварительной обработки данных с датчика. Другой особенностью станет многофункциональная сенсорно-физическая кнопка камеры.