Vivo разрабатывает 6G

Думаю, если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что многие компании уже выпустили свои смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Однако проблема в том, что сама сеть 5G пока что недоступна для рядовых пользователей, так как технологию еще не развернули мобильные операторы. Однако это не мешает производителям смотреть в будущее — компания Vivo, например, уже заявила о том, что работает над технологией 6G, которая будет в разы быстрее 5G и предоставит какие-то нереальные скорости доступа к сети. Пока что не совсем понятно, как это можно будет использовать, ведь даже в 4К фильмы сейчас можно с 4G смотреть из интернета, что же будет дальше не понятно. Но сам факт создания 6G-сети нас очень даже радует.