Vivo скоро представит новый флагман NEX 3s 5G

Компания Vivo скоро представит новый флагман с названием NEX 3s 5G.

Компания Vivo опубликовала в сети постер, согласно которому смартфон представят 10 марта 2020 года. Также на постере есть некоторые характеристики смартфона.

Смартфон Vivo NEX 3s 5G оснастят новым топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865. Процессор построен по 7-нанометровому техпроцессу с графическим ускорителем Adreno 650. Также смартфоне заявлена поддержка сетей пятого поколения 5G. Ещё новинке приписывают основную камеру с тремя модулями и экран с закругленными краями. По слухам смартфон получит ценник в районе 800-900 долларов.