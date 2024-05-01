Vivo совсем скоро представит смартфон X100 Ultra

Смартфон Vivo X100 Pro на текущий момент считается одним из лучших смартфонов на рынке благодаря приличным техническим характеристикам и привлекательному дизайну. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что Vivo планирует представить ещё и смартфон Vivo X100 Ultra вместе с моделями X100s и другими устройствами этой серии в самое ближайшее время — обе модели уже показали на официальном рендере. Следует отметить, что это изображение не было опубликовано официальным представителем компании Vivo, но, с другой стороны, сколько раз вы видели слитые данные по этому бренду, которые оказались фейковыми? Думаю, ни разу. Кроме того, стоит напомнить, что компания уже подтвердила существование Vivo X100 Ultra и других устройств, которые появятся в этом месяце, так что существование пресс-материалов на самом деле никого не должно удивлять.

Также инсайдеры отмечают, что компания Vivo оснастит Vivo X100 Ultra процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Vivo X100s будет использовать MediaTek Dimensity 9300+, но это пока что это только предположения — производитель может изменить своё мнение по поводу процессоров, но мы, честно говоря, сильно сомневаемся, что это произойдёт за месяц до релиза. Также специалисты отмечают, что смартфон Vivo X100 Ultra получит массивную перископическую камеру с разрешением 200 мегапикселей. В сочетании с оптикой Zeiss и технологией BlueImage от Vivo это, безусловно, позволит делать действительно качественные фотографии.
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