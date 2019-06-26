Vivo за неделю до анонса показала IQOO Neo и уже начала принимать предзаказы

IQOO — новый суббренд компании Vivo, который уже успел выпустить свой одноименный флагман. Теперь подразделение готовит новый смартфон — IQOO Neo, презентация которого запланирована на 2 июля. Не дожидаясь анонса, компания Vivo раскрыла основные характеристики и изображения новинки и даже начала принимать предзаказы.

Итак, нас ждет смартфон из стекла и металла с безрамочным дизайном (хотя небольшой «подбородок» все-таки есть) и каплевидным вырезом. На задней панели тройная основная камера.

Также IQOO Neo получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 4420 мАч, систему жидкостного охлаждения нового поколения и систему обратной связи 4D Game Shock 2.0. На официальном сайте уже принимают предзаказы, хотя ни стоимость устройства, ни начало продаж не указаны. На выбор есть две расцветки: черная и градиентная сине-фиолетовая.