Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официально представлен. Цена и второй смартфон в подарок за предзаказ

20 ноября в Москве прошла презентация среднебюджетного смартфона vivo V17. Новинка получила процессор Snapdragon 665, дисплей на 6,38 дюйма, основную камеру на 40 Мпикс, аккумулятор на 4500 мА•ч и NFC модуль. Старт продаж намечен на 6 декабря.

Внешний вид и дисплей

В Vivo V17 основной упор в дизайне сделан на задней камере. Она представляет собой небольшой переливающийся ромб, что отдаленно напоминает драгоценный камень. Модель будет доступна в двух цветах: «Облачная лазурь» и «Синий туман»

На передней панели расположился большой Super AMOLED-дисплей на 6,38 дюйма с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Прямо в него встроен сканер отпечатков пальцев с шустрым откликом работы. Над ним находится фронтальная камера и основной динамик.

Железо

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с целыми 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней, которую можно расшить до 256 Гбайт. В vivo V17 также не забыли про NFC модуль, позволяющий расплачиваться бесконтактным методом.Вся система работает на операционной системе на базе Android 9 с установленной сверху фирменной оболочкой Funtouch OS 9.2. Отдельно стоит упомянуть про «темную тему» , которая использует специально разработанные палитры цветов, адаптированные для большинства популярных приложений, чтобы глазам было комфортно вечером и ночью

Камера

Основная камера имеет четыре модуля камеры. Первый сенсор на 48 мегапикселей с диафрагмой F/1,8 способен делать фотографии в высоком разрешении и повышенной детализацией. Второй ультраширокоугольный модуль на 8 мегапикселей может делать кадры с углом обзора до 120 градусов. Третий макрообъектив снимает объекты с минимальным расстоянием от 4 см. Четвертая дополнительная камера служит для размытия заднего фона в стиле Боке.Касательно фронтальной камеры, то ее разрешение составляет 32 мегапикселя.

Аккумулятор

Цена и доступность

Батареи емкостью в 4500 мА•ч должно хватить до двух дней использования. Сама зарядка происходит по разъему Type-C, причем для этого не потребуется много времени.Vivo V17 можно будет приобрести в магазинах с 6 декабря по цене 22 990 рублей. Предзаказа уже стартовал и при его оформлении в подарок можно получить смартфон vivo Y11 с аккумулятором емкостью 5000 мА·ч. Условия действительно привлекательные