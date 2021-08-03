Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фото

Вчера компания Google раскрыла дизайн и некоторые подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а уже сегодня в сети появились фотографии старшей модели во включенном состоянии. На снимках запечатлен раздел «О смартфоне», подтверждающий наличие двух слотов для SIM-карт.

Ранее стало известно, что смартфоны будут построены на фирменной однокристальной системой Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта. Предполагается, что старшая модель получит 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Pixel 6 – 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Pixel 6 Pro также прочат основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом. В обычном Pixel 6 перископной камеры не будет.