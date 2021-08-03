Включенный Google Pixel 6 Pro показали на фото

Вчера компания Google раскрыла дизайн и некоторые подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а уже сегодня в сети появились фотографии старшей модели во включенном состоянии. На снимках запечатлен раздел «О смартфоне», подтверждающий наличие двух слотов для SIM-карт.

Ранее стало известно, что смартфоны будут построены на фирменной однокристальной системой Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта. Предполагается, что старшая модель получит 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Pixel 6 – 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Pixel 6 Pro также прочат основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом. В обычном Pixel 6 перископной камеры не будет.

Комментарии и отзывы Google Pixel 6 Pro
Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 ...
В прошлом месяце компания Samsung прекратила выпуск версии смартфона Galaxy S20 FE на фирменной платформе...
Realme C20A скоро появится с батареей ем...
Компания Realme начала дразнить тизером о появлении нового смартфона под названием Realme C20A. ...
OnePlus Nord получает обновление OxygenO...
Компания OnePlus представила обновление OxygenOS Open Beta 5 для смартфона OnePlus Nord. ...
Samsung Galaxy F52 5G представлен официа...
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F52 5G, которая оценена в 310 евро. Нови...
HarmonyOS выйдет на смартфонах в начале ...
Сегодня Huawei официально опубликовала запись в социальной сети Weibo, чтобы подтвердить, что анонсирует ...
Xiaomi Mi 11 Ultra выйдет в ЕС 20 мая...
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra вышел в Великобритании еще неделю назад, а вот дата начала продаж уст...
Смартфон OPPO Reno 6 Pro получит SoC Med...
Инсайдеры сообщают о том, что смартфоны серии Oppo Reno 6 Pro получили сертификацию сразу в нескольких ве...
Дебютировал смартфон Samsung Galaxy F22 ...
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F22. Новинка будет выпущена в Индии по цене около 154 ...
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor