Включенный Samsung Galaxy S20 FE показали на видео

На YouTube-канале Jimmy is Promo появилось видео со включенным смартфоном Samsung Galaxy S20 FE, который должен быть представлен уже 23 сентября. По предварительным данным, смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 865 или Exynos 990, тройную камеру с двумя 12 Мп и одним 8 Мп модулем, симметричный порт USB-C, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Его цена должна составить 700 евро за версию без поддержки 5G.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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