Характеристики T2 Plus Premium Edition не будут отличаться от спецификаций обычной модели: два 4,2" экрана с разрешением 1280х768 точек, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, 13-Мп и 5-Мп камеры, аккумулятор на 2500 мАч.Компания Vkworld уже давно обещает выпустить смартфон-раскладушку T2 Plus, но всё никак не может начать её продажи. Теперь она сообщила, что намерена выпустить не только обычный T2 Plus, но и его Premium-издание.