Владельцы Chromebook получат DOOM и DOOM II бесплатно

Владельцы ноутбуков Chromebook теперь смогу официально и совершенно бесплатно загрузить игры DOOM и DOOM II, хотя, конечно, это довольно старые игры, которые будут интересны исключительно преданным фанатам, которые играли в проекты еще на момент их релиза. Также стоит отметить, что хотя игры старые и не особо требовательные, но далеко не каждый ноутбук на платформе Chromebook сможет запустить эти игры без тормозов и проблем с производительностью. Все же устройства на этой операционной системе не зря стоят настолько дешево. С другой стороны, это отличная возможность для тех, кто много работает на ноутбуке Chromebook, поиграть хоть в какие-то игры, да еще и совершенно бесплатно. Настоятельно рекомендуем попробовать.

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