Владельцы Huawei P20 получили EMUI 10 на базе Android 10

Компания Huawei выпустила финальную версию оболочки EMUI 10 на основе Android 10 для смартфона Huawei P20. О получении обновления сообщили пользователи устройства из Канады, а значит, скоро апдейт станет доступен и в других странах. Обновление размером 4,6 ГБ несет в себе функцию GPU Turbo для повышения плавности и стабильности системы в играх, главные нововведения Android 10, вроде общесистемного темного режима, одноразовые разрешения для определения местоположения, цветовую схему Morandi в серых тонах, динамические анимации, повышенную безопасность и конфиденциальность, новый пользовательский интерфейс, а также множество улучшений и оптимизаций.