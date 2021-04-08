Владельцы OnePlus 9 Pro жалуются на перегрев

Компания OnePlus представила свою новую флагманскую линейку смартфонов буквально недавно, а сегодня появилась информация о том, что у данного гаджета есть проблемы с перегревом. Сразу несколько пользователей из разных регионов пожаловались на то, что у флагманского смартфона OnePlus 9 Pro имеются проблемы с перегревом. Более того, если верить сообщениям пользователей, перегрев происходит не в процессе запуска каких-то сложных приложений или видеоигр, а просто в процессе съемки при помощи обычного приложения камеры. Пока что это звучит достаточно странно, так использование камеры теоретически не должно нагружать процессор настолько, чтобы он вообще нагревался, но сообщений о данном сценарии использования слишком много, чтобы это игнорировать.