Владельцы TikTok представили свой первый смартфон

TikTok является одним из самых популярных приложений для смартфонов среди современной молодежи во всем мире. Стремясь заработать еще больше на своей популярности, китайская компания Bytedance в партнерстве со Smartisan выпустила смартфон Nut Pro 3. Smartisan Nut Pro 3 - это высококлассное устройство, хотя и по доступным ценам по американским стандартам. Он оснащен 6,39-дюймовой панелью AMOLED, Snapdragon 855+ в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и сопряжен с 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Он также имеет приличную батарею емкостью 4000 мАч. Цена, начинается с эквивалента всего с 412 долларов США.