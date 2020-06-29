Владельцы Xiaomi Mi 10 уже могут опробовать Android 11

Компания Xiaomi выпустила первую тестовую версию прошивки MIUI 12 на основе Android 11 Beta 1 для топовых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Предыдущая сборка MIUI 12 основывалась на Android 10. Как это обычно бывает, тестовая сборка имеет множество проблем, таких как некорректное отображение строки состояния или отсутствие возможности установить некоторые приложения из официального магазина приложений. Что до самого смартфона Xiaomi Mi 10, то он продолжает дешеветь у себя на родине в Китае. Недавно версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стала доступнее на 42 доллара и теперь предлагается за 537 долларов.