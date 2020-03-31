Владельцы ноутбуков Apple MacBook Air испытывают проблемы с дисплеем Retina

2020-03-31, Автор - Ramil; Продукт - Apple MacBook Air; [80]
Компания Apple представила MacBook Air с новым дисплеем Retina, который имеет антибликовое покрытие. Владельцы устройства присылают в техническую поддержку жалобы на дефекты дисплеев. Официальных объявлений на этот счет компания еще не давала.

У компании Apple имеется список устройств относящихся к бесплатному ремонту. Это специальная программа поддержки для устройств которые имеют дефектное покрытие. Но MacBook Air не была добавлена в этот список подходящих для ремонта устройств. Компания планирует провести расследование и узнать причину неполадок.

Комментарии и отзывы Apple MacBook Air
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