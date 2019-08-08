Влияние социальных сетей на покупателей и их предпочтения

В новом отчете, опубликованном The Manifest, говорится, что потребители решают покупать вещи на основе брендов, за которыми они следят в Facebook, по сравнению с YouTube, Twitter, Snapchat, Reddit, Pinterest, LinkedIn и Instagram вместе взятыми. Более 52% респондентов этого исследования (более 500 пользователей социальных сетей США) сообщили о покупках на основе того, что они видели на платформе Цукерберга, по сравнению с 48%, связанными с другими сайтами.

Считается, что это связано с устоявшимся статусом Facebook как социальной сети. Уже несколько поколений используют его, и его алгоритмы таргетирования. Социальные сети могут объединить пользователей и бренды в целом. Люди теперь взаимодействуют с этими корпоративными конструкциями несколькими конкретными способами. Они включают в себя: симпатичные фирменные посты (51%); ссылки на торговые марки в личных профилях (22%); отправка личных сообщений брендам (20%) и упоминание их в твитах (18%). Эти действия, согласно «Манифесту», заставляют потребителей «чувствовать себя ближе» к брендам и могут повысить их вероятность покупать у них.